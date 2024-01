Chelsea-Middlesbrough oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Carabao Cup 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Chelsea e Middlesbrough, valevole la semifinale di ritorno di Carabao Cup 2023/2024. La squadra di Pochettino provaa salvare un’altra stagione che si sta rivelando alquanto complicata. Ancora in corso nella Coppa di Lega inglese, i Blues devono però rimontare una situazione di svantaggio davanti al pubblico di Stamford Bridge. All’andata, infatti, la formazione che milita in Championships, ha avuto la meglio per 1-0 in casa. La sfida è in programma oggi, martedì 23 gennaio, alle ore 21:00. Diretta sulla piattaforma Dazn.