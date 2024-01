Guinea-Senegal oggi in tv: data, orario e diretta streaming Coppa d’Africa 2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Guinea-Senegal, match valevole la terza giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa 2024. La Guinea vuole provare ad essere la sorpresa del torneo e spera di dare seguito alle buone prestazioni delle prime due giornate staccando il pass per gli ottavi di finale. Il Senegal, invece, cercherà di chiudere questa fase al primo posto nel girone. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 23 gennaio alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta su Sportitalia e in streaming sull’App e sul sito della medesima emittente.

RISULTATI E CLASSIFICHE

IL REGOLAMENTO