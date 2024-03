Formula 1, qualifiche GP Australia oggi in tv: orari, programma e come seguirle in diretta

Sulla pista di Albert Park, a Melbourne, va in scena il Gran Premio di Australia. In un fine settimana tornato alla tradizionale programmazione, che prevede la gara di domenica, saranno 19 i piloti a lottare per la pole position durante la sessione di qualifiche. Mancherà infatti all’appello Logan Sargeant, scudiero della Williams costretto al box dal proprio team, che poteva garantire pezzi di ricambio solo per una vettura e ha scelto di schierare Alex Albon. Max Verstappen, pole sitter dell’edizione 2023, cercherà di replicarsi e collezionare il terzo ruotino del 2024.

Il semaforo verde è previsto per le 06:00 del mattino italiane, mentre in Australia sarà pomeriggio inoltrato. La sessione sarà visibile in diretta per gli abbonati Sky, e precisamente su Sky Sport Uno e Sky Sport F1. Non manca la possibilità di seguire le qualifiche via streaming sulle piattaforme di Sky Go e NOW. Tutti pronti dunque per vedere i piloti in griglia cercare il giro più veloce e conquistare la pole position. Sportface.it vi accompagnerà lungo tutta la sessione con la diretta testuale, fornendovi tutte le informazioni in tempo reale.