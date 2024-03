Salto con gli sci, Giovanni Bresadola cade a Planica: rottura del crociato del ginocchio sinistro

Pessime notizie per Giovanni Bresadola, caduto questa mattina durante la prova a squadre di Planica valevole per la Coppa del Mondo 2023/2024 che si sta chiudendo proprio in questo weekend in Slovenia. Il ventitreenne trentino è rovinato a terra dopo un salto da 226 metri, riportando un serio infortunio al ginocchio sinistro. La diagnosi è infatti impietosa, visto che gli esami hanno confermato la rottura del legamento crociato. Un vero peccato, giunto al termine della stagione che ha visto Bresadola fare il salto di qualità trovando con continuità la zona punti e in alcune occasioni anche di più come dimostrato dall’ottavo posto di Lake Placid e tanti altri piazzamenti nelle prime 15 posizioni con alcuni acuti importanti anche in qualificazione.

Adesso l’obiettivo sarà quello di tornare in condizione per l’inizio della Coppa del Mondo 2024/2025, ma sicuramente Bresadola non potrà disputare il Summer Grand Prix durante l’estate. Una kermesse non solo simbolica, ma addirittura facente parte del processo di qualificazione alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.