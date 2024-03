LIVE – Formula 1, GP Australia: le qualifiche in DIRETTA

La Formula 1 sbarca in Australia per il terzo appuntamento della stagione 2024. Sul circuito di Albert Park, a Melbourne, vanno in scena le qualifiche che stabiliranno la griglia di partenza del Gran Premio domenicale. Il semaforo verde è previsto per le 6:00 del mattino italiane, con 19 piloti al via. Non sarà infatti presente Logan Sargeant, con la Williams che utilizzerà solo una vettura dopo i danni alla vettura di Alex Albon dopo la prima sessione di prove libere. Max Verstappen andrà alla ricerca della terza pole position dell’anno, tallonato dal compagno di squadra Sergio Perez. Non bisogna però escludere una possibile sorpresa, con il box Ferrari che si dice molto ottimista.

COME GUARDARLE IN DIRETTA

Sportface.it è pronto a fornirvi ogni aggiornamento in diretta