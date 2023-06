Forlì-Udine stasera in tv: canale, orario e diretta streaming gara-1 semifinale playoff Serie A2 2022/2023

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Forlì-Udine, sfida valida come gara-1 della semifinale dei playoff della Serie A2 2022/2023 di basket. Con un po’ di ritardo rispetto alle altre semifinali, per dare il giusto tempo all’Apu Old Wild West di recuperare dal punto di vista fisico, comincia il testa a testa tra l’Unieuro e i friulani. Le due squadre ai quarti hanno eliminato, rispettivamente, Chiusi, per 3-0, e Cividale, per 3-2. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 2 giugno sul parquet della Unieuro Arena. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Forlì-Udine dei playoff di Serie A2.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming tramite l’abbonamento LNP Pass, ovvero la piattaforma ufficiale della lega, al seguente link.; è possibile attivare la tariffa “LNP Pass Postseason”, al costo di €19,99, con la piattaforma compatibile anche con i dispositivi mobili. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.