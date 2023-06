MOVIOLA – Bari-Sudtirol: espulso Ricci nel finale di primo tempo, padroni di casa in dieci

Grave ingenuità di Giacomo Ricci, che al terzo minuto di recupero del primo tempo ha lasciato in dieci il Bari nella semifinale di ritorno dei playoff di Serie B 2022/2023 contro il Sudtirol. Il calciatore dei pugliesi ha infatti perso un sanguinoso pallone da ultimo uomo e, per fermare Curto diretto in porta, l’ha strattonato per la maglia buttandolo per terra. L’arbitro non ha potuto far altro che espellerlo, lasciando il Bari in inferiorità numerica. La buona notizia è che il punteggio è ancora fermo sullo 0-0, mentre senza l’intervento di Ricci Curto avrebbe avuto una ghiotta occasione di battere Caprile. La cattiva, invece, è ovviamente che il Bari dovrà giocare l’intera ripresa in dieci uomini.