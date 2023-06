Diffidati Bari-Sudtirol, giocatori a rischio squalifica in vista della finale playoff di andata

I diffidati di Bari-Sudtirol, i giocatori a rischio squalifica in vista della finale di andata dei playoff di Serie B 2022/2023. Al San Nicola i galletti sono chiamati a ribaltare l’1-0 subito nella semifinale di andata al Druso. Lo faranno senza nessun diffidato, visto che non ci sono stati ammoniti a Bolzano, né da una parte né dall’altra. Ci sono però tre diffidati tra le fila degli ospiti, in quando ammoniti nel turno preliminare: Curto, Belardinelli e Cissé in caso di ammonizione salterebbero, qualora arrivasse la storica qualificazione, la finale di andata dei playoff.