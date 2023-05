Foggia-Cerignola oggi in tv: data, orario e diretta streaming Playoff Serie C 2022/2023

Tutto pronto al Pino Zaccheria per Foggia-Cerignola, match valevole per il primo turno della fase nazionale dei playoff del campionato italiano di Serie C 2022/2023: ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della gara. La formazione ospite ha un piede al secondo turno grazie al netto successo per 4-1 conquistato nella partita di andata e ora non dovrà fare altro che amministrare. I rossoneri, invece, sono chiamati ad un’impresa per rimontare lo svantaggio e passare il turno. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 22 maggio alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e Rai Sport HD.

