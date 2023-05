Roma-Salernitana, Dybala va in tribuna

Paulo Dybala non va neanche in panchina nel match dell’Olimpico tra Roma e Salernitana. Questa è la scelta di Josè Mourinho, che continua a gestire la salute del talento argentino in vista dell’impegno più importante della stagione, ovvero la finale di Europa League. L’ex calciatore della Juventus si è ormai messo alle spalle l’ultimo infortunio e da più di una settimana si allena con i compagni, ma a Trigoria è stato studiato un programma per farlo arrivare nelle migliori condizioni possibili a Budapest. Possibile che a questo punto verranno concessi minuti per riacquisire il ritmo partita al numero 21 nel prossimo match contro la Fiorentina in programma sabato.