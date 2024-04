Finali Serie A1 e A2 ginnastica ritmica 2024 oggi in tv: orari e diretta streaming

Tutto pronto per le Finali del Campionato Italiano di Serie A 2024 di ginnastica ritmica: ecco, di seguito, tutte le informazioni per seguire le gare in diretta. Archiviate le tre tappe di regular season, le sei squadre rimaste sono pronte a sfidarsi nella Final Six del Campionato Italiano “Trofeo Veggy Good”. Dopo le tappe di Chieti, Forlì ed Ancona, ad imporsi sulla concorrenza è stata ancora una volta la Ginnastica Fabriano, che con 90 punti speciali si è messa alle spalle Udinese (77 punti) e Raffaello Motto Viareggio (71 punti). Quarta posizione per la San Giorgio ’79 Desio (71 punti), davanti ad Armonia d’Abruzzo (57 punti) e SGM Forza e Coraggio (49 punti).

Grande lotta anche nella seconda serie del campionato: al termine della stagione hanno già festeggiato Ginnastica Terranuova e Cervia Ginnastica e Sport, mentre l’ultima promozione verrà decisa dalla sfida tra Opera Roma, Albachiara Lucca e Moderna Legnano. Chi conquisterà la promozione e chi si aggiudicherà lo Scudetto? L’appuntamento è per le ore 12.00 di domenica 7 aprile al Pala Gianni Asti di Torino con i playoff di Serie A2, mentre alle 14.15 e 16.45 andranno in scena rispettivamente le semifinali e la finale di Serie A1. Di seguito, tutte le informazioni per seguire in diretta la Final Six della massima serie del campionato italiano di ginnastica ritmica e le finali della Serie A2.

STREAMING E TV – Le gare delle Finali della Serie A di ginnastica ritmica 2024, sia semifinali che finalissima, ed i play-off di A2 saranno visibili in diretta streaming su Sportface TV, piattaforma OTT fruibile gratuitamente previa registrazione sia online che tramite APP (disponibile sugli store iOS e Android). In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale e tutti i risultati al termine per non perdersi alcuna emozione.