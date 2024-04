Napoli, De Laurentiis: “Dimostrato di non meritare la nostra classifica. Avanti verso l’Europa!”

“Abbiamo dimostrato di non meritare la classifica che abbiamo. Avanti così per le prossime sette sfide verso l’Europa!”. Lo ha scritto in un tweet pubblicato sul proprio account Twitter il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, evidentemente soddisfatto per la vittoria per 2-4 sul campo del Monza che rimette gli azzurri in carreggiata per le posizioni che valgono l’Europa, persino la Champions anche se dista ben sette punti.

