Finale Sabalenka-Rybakina domani in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023

Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina saranno le protagoniste dell’atto finale del tabellone femminile degli Australian Open 2023, in programma dal 16 al 29 gennaio a Melbourne Park. Due tenniste in grado di esprimere un tennis potente, ricco di colpi vincenti. Certamente le due che hanno più impressionato in queste due settimane di torneo. La bielorussa, quinta testa di serie del tabellone, arriva all’appuntamento con un bilancio di 20 set vinti su 20 giocati in questo 2023, ma sentirà probabilmente la pressione della prima finale slam in singolare. Elena Rybakina dimostra che non è stata un caso l’avventura di Wimbledon, è giocatrice vera e che merita un posto stabile nella top-10. Ma soprattutto vuole vincere il secondo slam.

Sabalenka e Rybakina scenderanno in campo domani, sabato 28 gennaio alle ore 09:30 sulla Rod Laver Arena di Melbourne Park. Tutti gli incontri dello slam australiano saranno visibili integralmente solo sulla piattaforma Discovery+ o sul sito di Eurosport, in entrambi i casi previo abbonamento. La copertura televisiva è affidata a Eurosport, attraverso i due canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2, visibili al 210 e 211 di Sky, ma anche su Dazn, SkyGo e NowTv. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match, garantendo ai propri lettori una diretta testuale ed in più aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.