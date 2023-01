Salernitana, Nicola: “Queste gare ci permettono di raggiungere la salvezza”

Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Lecce: “Abbiamo trovato ciò che stavamo cercando. Abbiamo modificato qualcosa a livello tattico e abbiamo dato continuità difensiva alla prova col Napoli. Mi è piaciuto lo spirito dei ragazzi, sono stati bravi anche i nuovi arrivati, si sono integrati con grande umiltà. Per noi questa partita rientra nelle partite del nostro campionato, una di quelle che ci possono permettere di raggiungere la salvezza”. Il tecnico granata ha poi continuato: “Io credo nella squadra che alleno, so l’obiettivo che dobbiamo perseguire. Bisogna però sempre considerare l’avversario e il momento che stavamo attraversando noi. Non ci nascondiamo contro squadre con cui dobbiamo costruire la nostra salvezza. Dia? Ha fatto una partita straordinario, mentre su Troost-Ekong mi aspettavo una prestazione simile. Ci ha dato personalità, prestanza fisica, capacità di guidare la difesa”.