Volley, Milano-Firenze funesta per le palleggiatrici: infortuni per Orro e Battistoni

Milano-Firenze, partita funesta per le palleggiatrici: infortuni Alessia Orro ed Ilaria Battistoni. La partita, valevole per la penultima giornata della regular season di Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley (poi vinta dalle meneghine per 3-1), ha infatti visto uscire le registe di entrambe le squadre per infortunio. Ilaria Battistoni, giocatrice de Il Bisonte Firenze, è caduta male da un contrasto a rete con la centrale belga di Milano Laura Heyrman, sul punteggio di 14-14 nel primo set. La palleggiatrice bisontina è stata portata fuori sostenuta dallo staff per quella che sembra essere una lesione al ginocchio destro.

Nel quarto set, sul punteggio di 11-20, è arrivato poi l’infortunio della regista dell’Allianz Vero Volley Milano. Ricadendo a muro, la sarda ricadendo da muro è atterrata sul piede di un’avversaria, procurandosi una distorsione alla caviglia destra. Anche Orro è stata portata fuori a braccio, ma fortunatamente l’infortunio sembra non essere grave. Infatti, il Consorzio Vero Volley, poche ore dopo il match, ha comunicato che l’azzurra è stata sottoposta ad esami di controllo che hanno escluso fratture. La capitana di Milano ha già iniziato i trattamenti specifici e verrà monitorata quotidianamente. In ogni caso, la giocatrice azzurra partirà con la squadra per la Turchia, dove martedì 19 marzo le meneghine giocheranno la semifinale di ritorno di Champions League contro il Fenerbahce Istanbul.