Treviso-Tortona oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Treviso-Tortona, sfida valida come 30^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Dopo l’appassionante vittoria contro Varese, che ha interrotto una striscia di tre sconfitte di fila, la formazione veneta si presenta all’ultimo turno della stagione regolare con la possibilità di vincere per sancire la salvezza, ma con la consapevolezza che anche una sconfitta potrebbe portare comunque alla permanenza in A1, ma a quel punto diventerebbero determinanti i risultati dagli altri campi. Dall’altra parte, i piemontesi hanno conquistato aritmeticamente un posto ai playoff, e hanno ora come obiettivo e possibilità massima la settima posizione finale. La palla a due è fissata alle ore 18:15 di domenica 5 maggio sul parquet del Palaverde. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Treviso-Tortona, valida per la Serie A1 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv e in chiaro su DMAX, oltre che in streaming sul relativo sito e su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.