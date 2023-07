Finale Djokovic-Alcaraz in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2023

Novak Djokovic affronterà Carlos Alcaraz nella finale di Wimbledon 2023, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. Altro, ennesimo appunto con la storia per il campione serbo, che proverà a trionfare per l’ottava volta ai Championships, la quinta consecutiva. Una striscia aperta nel 2018 e che sul Centre Court proverà a interrompere l’attuale numero uno al mondo, soprattutto intenzionato a prendersi la rivincita dopo la sconfitta cocente nella semifinale del Roland Garros di un mese e mezzo fa. Djokovic e Alcaraz sono i due più forti al momento e su questo non c’è dubbio alcuno, lo spettacolo è assicurato. Anche nelle semifinali i due hanno dato una prova di forza, sconfiggendo in tre set netti rispettivamente Jannik Sinner e Daniil Medvedev, di certo non gli ultimi arrivati.

Djokovic e Alcaraz scenderanno in campo domenica 16 luglio alle ore 15:00 italiane (le 14:00 locali).

