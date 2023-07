George Weah: “Felice che Timothy sia andato alla Juve, non ho mai nascosto di tifare per i bianconeri”

L’ex calciatore del Milan, George Weah, ha rilasciato un’intervista a Sportweek, commentando l’approdo del figlio Timothy alla Juventus: “Speravo tanto che la trattativa andasse in porto. Il fatto che abbia raggiunto l’intesa con i bianconeri mi ha reso molto contento. Il nostro legame con l’Italia è davvero profondo, io e mio figlio maggiore parliamo spesso in italiano. Timo? E’ nato a New York, ma ha respirato quest’aria“.

Weah è poi tornato a parlare della sua fede calcistica: “Anche quando vestivo la maglia del Milan, che ho sempre considerato una famiglia – la mia seconda calcistica, dopo il Monaco – non ho mai nascosto che tifavo per la Juventus. Non posso farci niente, mi sono innamorato della Juve con Platini“.