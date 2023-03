Finale 60 metri con Jacobs e Ceccarelli: data, orario e come vederla in tv

C’è attesa per la finale dei 60 metri che andrà in scena questo pomeriggio a Istanbul, dove sono in corso gli Europei indoor di atletica leggera. Italia protagonista, come si sperava alla vigilia. Non solo grazie a Marcell Jacobs, ma anche per merito di Samuele Ceccarelli, che ha fatto segnare uno strabiliante crono di 6.47 nella semifinale. Due azzurri entrambi a caccia della vittoria, magari con il sogno di una doppietta tricolore. La diretta è prevista per oggi, sabato 4 marzo, alle ore 18:55.

