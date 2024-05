Europei Rimini 2024 ginnastica artistica, qualificazioni femminili juniores oggi in tv: orario e diretta streaming

Tutto pronto per le qualificazioni femminili juniores degli Europei di Rimini 2024 di ginnastica artistica: ecco, di seguito, le informazioni per seguire le gare. Dopo la giornata dedicata alla seniores, tocca alle giovanissime dare spettacolo in un turno di gare che, oltre a definire le qualificate per le finali di specialità, assegna anche le medaglie a squadre e all-around individuali. L’Italia vuole sfruttare il tifo del proprio pubblico per provare a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. A scendere in pedana sono le azzurre Benedetta Gava, Emma Puato, Emma Fioravanti e Giulia Perotti, mentre è assente Artemisia Iorfino, colpita dall’influenza. Si preannuncia grande spettacolo: chi salirà sul podio? L’appuntamento è a partire dalle ore 10.00 di venerdì 3 maggio alla Fiera di Rimini, con l’Italia che scenderà in pedana a partire dalle ore 12.30 nella seconda suddivisione. Di seguito, il programma di giornata, lo schema di gioco dell’Italia e tutte le informazioni per seguire le gare.

STREAMING E TV – Le qualificazioni femminili juniores degli Europei di Rimini 2024 di ginnastica artistica non sono visibili in diretta né tv né streaming, maSportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca e tutti i risultati al termine per non perdersi davvero alcuna emozione.

10.45-12.00 Qualificazioni juniores femminili – Prima suddivisione

12.30-14.35 Qualificazioni juniores femminili – Seconda suddivisione (con l’Italia)

15.30-17.35 Qualificazioni juniores femminili – Terza suddivisione

18.00-20.00 Qualificazioni juniores femminili – Quarta suddivisione

LA FORMAZIONE DELL’ITALIA

Parallele asimmetriche: Gava, Puato, Fioravanti, Perotti

Trave: Gava, Puato, Fioravanti, Perotti

Corpo libero: Gava, Puato, Fioravanti, Perotti

Volteggio: Gava, Puato, Fioravanti, Perotti