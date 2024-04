Calendario Europei femminili ginnastica artistica Rimini 2024: programma, orari e diretta tv

Il calendario completo degli Europei femminili di ginnastica artistica 2024, in programma da giovedì 2 a domenica 5 maggio alla Fiera di Rimini. Archiviate le gare maschili, tocca alle donne dare spettacolo nella rassegna continentale, tappa importante nel percorso di avvicinamento verso i Giochi Olimpici di Parigi. L’Italia, reduce da otto medaglie maschili tra junior e senior, vuole ben figurare davanti al proprio pubblico anche con le Fate e le azzurrine. Da tenere presente che le qualificazioni juniores femminili assegnano anche le medaglie della gara all-around individuale e della gara a squadre, mentre per quanto riguarda le seniores le qualificazioni femminili assegnano medaglie anche per il concorso generale individuale.

STREAMING E TV – Tutte le finali seniores saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su RaiPlay, mentre le finali juniores saranno visibili sull’app Sportface TV (scaricabile per iOS e Android e fruibile anche online). In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con dirette testuali, cronache e tutti i risultati ed il medagliere aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.

Calendario Europei femminili ginnastica artistica Rimini 2024

GIOVEDI’ 2 MAGGIO

10.00-12.05 Qualificazioni seniores femminili – Prima suddivisione

12.30-14.35 Qualificazioni seniores femminili – Seconda suddivisione

15.30-17.35 Qualificazioni seniores femminili – Terza suddivisione

18.00-20.00 Qualificazioni seniores femminili – Quarta suddivisione (con l’Italia)

VENERDI’ 3 MAGGIO

10.45-12.00 Qualificazioni juniores femminili – Prima suddivisione

12.30-14.35 Qualificazioni juniores femminili – Seconda suddivisione (con l’Italia)

15.30-17.35 Qualificazioni juniores femminili – Terza suddivisione

18.00-20.00 Qualificazioni juniores femminili – Quarta suddivisione

SABATO 4 MAGGIO

16.25-19.45 Finali di specialità seniores femminili

DOMENICA 5 MAGGIO

10.00-13.20 Finali di specialità juniores femminili

15.00-17.15 Finale a squadre seniores femminile