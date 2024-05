Masters 1000 Madrid 2024: Rublev regola Fritz in due set e vola in finale

Andrey Rublev batte Taylor Fritz nella prima delle due semifinali del Masters 1000 di Madrid. 6-4 6-3 il punteggio a favore del russo in un’ora e quattordici minuti di gioco. Prova solidissima da parte del numero 7 del tabellone che, tolto il primo game del match in cui ha concesso un break con 6 errori gratuiti, ha dimostrato un grande feeling con la particolare terra spagnola di Madrid. Quinta finale 1000 in carriera per Rublev (dopo Montecarlo 2021, Cincinnati 2021, Montecarlo 2023 e Shanghai 2023), che andrà a caccia del sedicesimo titolo in carriera. In finale affronterà il vincente della sfida tra Auger-Aliassime e Jiri Lehecka. In caso di successo, Rublev avvicinerebbe il sesto posto in classifica Atp occupato da Casper Ruud. La finale andrà in scena domenica pomeriggio.