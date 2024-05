LIVE – Europei Rimini 2024 ginnastica artistica: qualificazioni femminili juniores in DIRETTA

La diretta testuale live delle qualificazioni femminili juniores degli Europei di Rimini 2024 di ginnastica artistica: ecco, di seguito, le informazioni per seguire le gare. Dopo la giornata dedicata alla seniores, tocca alle giovanissime dare spettacolo in un turno di gare che, oltre a definire le qualificate per le finali di specialità, assegna anche le medaglie a squadre e all-around individuali. L’Italia vuole sfruttare il tifo del proprio pubblico per provare a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. A scendere in pedana sono le azzurre Benedetta Gava, Emma Puato, Emma Fioravanti e Giulia Perotti, mentre è assente Artemisia Iorfino, colpita dall’influenza. Si preannuncia grande spettacolo: chi salirà sul podio? L’appuntamento è a partire dalle ore 10.00 di venerdì 3 maggio alla Fiera di Rimini, con l’Italia che scenderà in pedana a partire dalle ore 12.30 nella seconda suddivisione. In alternativa, potete seguire qui dalle ore 10.00 la diretta scritta con gli aggiornamenti più significativi delle qualificazioni femminili juniores degli Europei di Rimini 2024.

COME VEDERE LE GARE DI GIORNATA IN DIRETTA

PROGRAMMA EUROPEI FEMMINILI RIMINI 2024: DATE, ORARI E TV

LA GRANDE GINNASTICA IN DIRETTA SU SPORTFACE TV

GINNASTICA ARTISTICA, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

OLIMPIADI PARIGI 2024: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5