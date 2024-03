Eczacibasi-Conegliano in tv: data, orario e diretta streaming semifinale ritorno Champions League femminile 2024 volley

Inizia il conto alla rovescia per Eczacibasi Dynavit Istanbul-A. Carraro Imoco Conegliano, gara di ritorno delle semifinali della Cev Champions League femminile 2023/2024 di volley. Le pantere di Daniele Santarelli, dopo la gara di andata giocata in casa, vanno a caccia di punti importanti in trasferta per assicurarsi l’accesso alla finale. La compagine turca però non starà certo a guardare e proverà a sfruttare il tifo del proprio pubblico per conquistare il passaggio del turno. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 italiane di mercoledì 20 marzo al Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul, in Turchia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la semifinale Eczacibasi-Conegliano della Cev Champions League 2023/2024 di volley femminile.

STREAMING E TV – La semifinale Eczacibasi-Conegliano della Cev Champions League femminile 2023/2024 sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati su DAZN e su Eurovolley.tv, la piattaforma ufficiale della CEV. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e e le classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.