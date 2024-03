Cobolli-Nishioka oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2024

Flavio Cobolli sfiderà Yoshihito Nishioka nel primo turno del Masters 1000 di Miami 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città della Florida. Protagonista di un’ottima prima parte di stagione, il tennista azzurro debutta a Miami contro il giapponese Nishioka, avversario sicuramente più esperto ma che predilige altre condizioni di gioco tanto da essere sconfitto all’ultimo turno di qualificazione da Nava (per poi essere ripescato come lucky loser). Motivo per cui Flavio parte leggermente sfavorito secondo i bookmakers ma non spacciato, anzi potrà giocarsi le sue carte e magari anche ottenere la vittoria grazie ad una prestazione di livello. Nishioka ha vinto l’unico precedente, poche settimane fa a Los Cabos; in palio un posto al secondo turno contro Norrie.

