Darderi-Shapovalov oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2024

Luciano Darderi sfiderà Denis Shapovalov nel primo turno del Masters 1000 di Miami 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città della Florida. Il giovane azzurro, dopo aver alzato il titolo a metà febbraio sulla terra rossa di Cordoba e dopo aver messo piede nella top cento del ranking mondiale, vuole dimostrare di poter essere un osso duro anche in condizioni veloci. Davanti a lui c’è l’esperto canadese, entrato in tabellone grazie al ranking protetto. Quest’ultimo, nonostante si trovi attardato in classifica per via dell’infortunio al ginocchio, è sempre un avversario molto scomodo su certi campi e sta cercando con pazienza di tornare al suo livello abituale. Le quote dei bookmakers, non a caso, premiano proprio Shapovalov, che partirà nettamente favorito rispetto a Darderi. In palio per il vincitore c’è un secondo turno da brividi contro il greco Stefanos Tsitsipas, decima testa di serie della manifestazione a stelle e strisce.

