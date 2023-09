Djokovic-Djere oggi in tv: orario, canale e diretta streaming US Open 2023

Novak Djokovic sfiderà Laslo Djere in occasione del terzo turno degli Us Open 2023, quarto e ultimo evento Slam della stagione tennistica attualmente in corso. Scontro serbo per ‘Djoker’, il quale ha già superato Alexandre Muller e Bernabé Zapata Miralles nel suo percorso, lasciando per strada la miseria di 11 game totali; partenza forte per il recordman di Belgrado, mentre Djere si è affermato lodevolmente a discapito di due avversari di valore come Brandon Nakashima (peraltro padrone di casa) e Hugo Gaston. Djokovic senza dubbio favorito per il passaggio del turno, sebbene la tenacia da fondo del connazionale possa certamente rappresentare una tosta prova del nove in vista del prosieguo del torneo. Grande attesa per la terza apparizione a New York di un campione senza tempo come l’attuale detentore del maggior numero di Slam di ogni tempo.

Djokovic e Djere si affronteranno oggi, venerdì 1 settembre, come incontro di chiusura nel serale dell’Arthur Ashe Stadium (quarto match dalle ore 18.00, dopo Mertens-Gauff). La copertura televisiva sarà proposta in esclusiva da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky); live streaming inoltre garantirà dall’emittente italiana tramite il proprio sito ufficiale. La piattaforma SuperTennix permetterà agli appassionati di seguire altresì l’incontro, così come dieci campi live e ogni match on-demand. Per i possessori di Smart TV sul digitale terrestre, infine, sarà possibile accedere ad altri tre canali dedicati, selezionabili volta per volta attraverso un tasto del telecomando per le TV compatibili mediante la tecnologia HbbTV (tasto verde). In alternativa, Sportface.it seguirà Djokovic-Djere e offrirà aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti e highlights ai propri lettori.