Roma-Milan 1-2, la reazione di Mauro Suma alla vittoria contro i giallorossi (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 44

Il Milan batte la Roma 2-1 nel match valido per la terza giornata di Serie A 2023/2024. Apre le marcature Giroud rigore e raddoppia Leao con una mezza rovesciata spettacolare, complice la marcatura leggera di Celik. Il rosso di Tomori riapre tutto, ma il gol di Spinazzola nel finale non basta ai giallorossi per evitare la seconda sconfitta in fila in campionato. Ecco la reazione di Mauro Suma alla vittoria dei rossoneri.