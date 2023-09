Highlights Turchia-Italia 3-2 (18-25 25-23 15-25 25-22 15-6), Europei femminili volley 2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 72

L’Italia esce in semifinale agli Europei femminili di volley 2023. A Bruxelles il tifo è tutto per la Turchia, che gioca una brutta partita fino al finale di quarto set con il punteggio che recitava due set a uno a favore delle ragazze di Mazzanti e 20-17 Italia. Nel momento decisivo sale in cattedra Vargas e calano le azzurre, che perdono il set 25-22 e crollano nel tie break sotto i colpi della numero 4 turca con il punteggio di 15-6. Ora la Turchia attende la vincente di Serbia-Olanda. Italia che si dovrà accontentare della finale terzo e quarto posto con la sconfitta della semifinale appena citata.