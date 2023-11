Dimitrov-Tsitsipas in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Parigi-Bercy 2023

Grigor Dimitrov se la vedrà contro Stefanos Tsitsipas nella semifinale del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023, in programma dal 30 ottobre al 5 novembre. Straordinario momento di forma per il talentuoso bulgaro, che dopo Shanghai riesce a conquistare il penultimo atto di un torneo 1000 anche sul veloce transalpino. Un risultato che gli permetterà, al termine di una stagione più che positiva, di rientrare finalmente tra i primi 15 del mondo. Ma, considerato che in passato si è tante volte fermato sul più bello, certamente Grigor vorrà arrivar fino in fondo nella capitale francese. Di fronte si troverà in semi un altro tennista dal rovescio a una mano, uno Tsitsipas che sta giocando molto bene questa settimana a Bercy e che sta entrando in forma in vista delle Finals. Sette i precedenti ufficiali, con il greco che ha vinto ben sei volte.

Dimitrov e Tsitsipas scenderanno in campo sabato 4 novembre alle ore 14:00. La copertura televisiva del torneo è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento transalpino attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go e NOW (solo per i possessori di un abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la semifinale fornendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.