Juve, Veronique Rabiot: “Mai una vera trattativa con lo United. Rinnovo? Una mia idea”

In una lunga intervista concessa a Sportweek Veronique Rabiot, madre e procuratrice del centrocampista Adrien Rabiot, ha raccontato come andò la trattativa con il Manchester United, che vide il giocatore vicinissimo a lasciare la Juventus.

L’affare infine non si concretizzò ma, al contrario di come si pensava, non per una richiesta di commissione altissima da parte dell’agente: “Tutto falso. Lo United mi ha voluto incontrare per illustrare l’interesse per Adrien, ma non abbiamo mai parlato di soldi nel dettaglio perché lui ha deciso rapidamente di restare a Torino. Non c’è mai stata una vera trattativa e con il Manchester United siamo in ottimi rapporti“.

Veronique continua: “Rinnovo Juve? È stata una mia idea. All’inizio il club non era d’accordo, ma ho ottenuto un anno in più con un sostanzioso aumento. È un rinnovo innovativo. L’Europeo è solo un elemento vagliato. Non va sottovalutato il percorso di Adrien alla Juventus, il suo impegno, il suo peso nella squadra“.