Marsiglia, McCourt pronto a vendere il club: in corso negoziati con un fondo saudita

Il Marsiglia potrebbe essere vicino a un cambio di proprietà. Secondo quanto riportato da David Berger, giornalista di Canal+, sono infatti in corso negoziati tra un fondo saudita e l’attuale presidente del club Frank McCourt. Si parla di una cifra attorno ai 400 milioni di euro per il club francese che non sta vivendo un grande periodo, tra le vicissitudini tecniche che hanno portato all’addio di Marcelino e all’ingaggio di Gattuso, per arrivare agli incidenti della scorsa settimana prima della partita poi rinviata contro il Lione. McCourt, proprietario della società dal 2016, avrebbe deciso di accelerare il processo proprio in seguito a quanto accaduto nelle ultime settimane.