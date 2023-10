Masters 1000 Parigi-Bercy 2023: montepremi e prize money con Sinner, Musetti e Arnaldi

Il montepremi ed il prize money del torneo Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023, evento in programma dal 30 ottobre al 5 novembre. Torna in campo Novak Djokovic dopo quasi due mesi di pausa dopo il successo agli US Open per questi ultimi appuntamenti della stagione. E ci sarà anche Carlos Alcaraz, che ha superato gli acciacchi delle ultime settimane e vuole entrare in forma in vista delle sue prime ATP Finals a Torino. Jannik Sinner non può non essere considerato perennemente tra i favoriti, così come Daniil Medvedev. A difendere i colori dell’Italia anche Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi. Il montepremi totale del torneo è di €5.779.335 con il vincitore che si aggiudicherà anche 1000 punti preziosi per il ranking. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP.

MONTEPREMI MASTERS 1000 PARISI-BERCY 2023

PRIMO TURNO – € 23.100 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 41.700 (45 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 77.760 (90 punti)

QUARTI DI FINALE – € 145.380 (180 punti)

SEMIFINALE – € 266.530 (360 punti)

FINALISTA – € 487.420 (600 punti)

VINCITORE – € 892.590 (1000 punti)