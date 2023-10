Tabellone Masters 1000 Parigi-Bercy 2023: Djokovic guida il seeding, al via Sinner, Musetti e Arnaldi

Il tabellone e gli accoppiamenti del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023, evento in programma dal 30 ottobre al 5 novembre sul cemento indoor della capitale francese. A guidare il seeding è Novak Djokovic, al ritorno in campo dopo aver saltato la tournée asiatica. Presenti anche Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, mentre la quarta testa di serie sarà Jannik Sinner, già qualificato alle Atp Finals ma determinato a chiudere al meglio la stagione, magari con un altro titolo. Gli altri due tennisti azzurri ammessi direttamente nel tabellone principale sono Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi. Di seguito tutti i risultati in aggiornamento.

PRIMO TURNO

PARTE ALTA

(1) Djokovic bye

Kecmanovic vs Etcheverry

Griekspoor vs Eubanks

Davidovich Fokina vs (15) Shelton

(9) Fritz vs Baez

Q/SE vs Fils

Wawrinka vs Arnaldi

(6) Rune bye

(4) Sinner bye

Q/SE vs McDonald

Q/SE vs (WC) Bonzi

Murray vs (13) De Minaur

(12) Paul vs (WC) Gasquet

Q/SE vs Mannarino

Q/SE vs Q/SE

(5) Rublev bye

PARTE BASSA

(8) Ruud bye

Monfils vs Cerundolo

Lehecka vs Bautista Agut

Korda vs (11) Hurkacz

(14) Tiafoe vs Bublik

Jarry vs Popyrin

Dimitrov vs Musetti

(3) Medvedev bye

(7) Tsitsipas bye

Auger-Aliassime vs Struff

Humbert vs Q/SE

Q/SE vs (10) Zverev

(16) Khachanov vs Purcell

Djere vs (WC) Van Assche

(WC) Muller vs Norrie

(2) Alcaraz bye