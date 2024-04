Diamond League Suzhou 2024 con Furlani in tv: programma, orari e diretta streaming atletica

Sta per terminare il conto alla rovescia per la seconda tappa della Wanda Diamond League 2024 di atletica leggera, in programma nella sabato 27 aprile a Suzhou: ecco, di seguito, le informazioni per seguire le gare. Dopo la prima tappa a Xiamen, il massimo circuito mondiale rimane in Cina per il secondo appuntamento che vedrà in gara alcuni dei migliori atleti del mondo. Fra questi spicca il nome dello svedese Armand “Mondo” Duplantis, che a Xiamen ha subito dato spettacolo migliorando il proprio record del mondo. In chiave Italia, invece, i riflettori sono puntati sul talento Mattia Furlani, pronto a confrontarsi con i migliori nel salto in lungo. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari italiani (6 ore in meno rispetto a Suzhou) e le informazioni per seguire il meeting, che vede andare in scena anche alcune gare non valide per la Diamond League.

STREAMING E TV – Tutte le tappe della Diamond League 2024 saranno visibili in diretta streaming integrale su Sportface TV, piattaforma OTT fruibile gratuitamente previa registrazione sia online che tramite APP (disponibile sugli store iOS e Android). Inoltre, le gare saranno trasmesse dalle 13.00 alle 15.00 per gli abbonati su Sky Sport Arena, visibili anche in streaming su Sky Go e Now. e in chiaro su Rai Sport + HD (e in streaming su RaiPlay). In alternativa, Sportface.it vi terrà informati anche con dirette testuali, cronache e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.

PROGRAMMA SUZHOU 2024

SABATO 27 APRILE (orari italiani)

11.30 5000m maschili nazionali

11.32 Lancio del disco femminile

11.45 Salto in lungo femminile (Diamond League)

11.58 800m maschili nazionali

12.08 400m femminili nazionali

12.17 100m maschili nazionali

12.20 Getto del peso femminile (Diamond League)

12.29 5000m femminili

12.31 Salto con l’asta maschile (Diamond League)

12.35 Salto in alto maschile (Diamond League)

13.04 400m femminili (Diamond League)

13.16 Lancio del giavellotto femminile (Diamond League)

13.18 100m maschili (Diamond League)

13.28 3000m siepi femminili (Diamond League)

13.39 Salto in lungo maschile (Diamond League)

13.49 100m ostacoli femminili (Diamond League)

14.00 800m maschili (Diamond League)

14.14 200m femminili (Diamond League)

14.27 5000m maschili (Diamond League)

14.53 110m ostacoli maschili (Diamond League)