Modena-Sudtirol oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco tutte informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Modena-Sudtirol, match dello stadio Braglia valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La formazione gialloblù, dopo un avvio di stagione da incorniciare, si è arenata e ora ha bisogno di vincere per cercare di evitare di essere risucchiata in zona playout. La compagine altoatesina, dal suo canto, ha ancora qualche possibilità di agganciare la zona playoff e spera di portare a casa una vittoria per restare in scia alle dirette rivali. I padroni di casa sono reduci da quattro punti nelle ultime cinque giornate, mentre gli ospiti arrivano da due vittorie, due pareggi e una sconfitta. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 27 aprile alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 254, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

