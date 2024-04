Quando e a che ora si gioca Sinner-Sonego? Programma e orario della partita

Quando e a che ora si gioca il derby azzurro Sinner-Sonego? Ecco programma e orario della partita, valida per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2024, quarto ‘Mille’ stagionale, il secondo su terra rossa. Per Jannik si tratterà dell’esordio nel torneo visto che ha potuto beneficiare di un bye al primo turno in quanto testa di serie numero uno (per la prima volta in carriera un Masters 1000, in virtù del ritiro di Djokovic). Sonego ha invece già giocato una partita, superando in due set il veterano Richard Gasquet e guadagnandosi così il derby.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Le sfide tra Jannik e Lorenzo sono ormai un habitué a livello Atp. Basti pensare che lo scorso anno si sono affrontati in ben quattro occasioni. La prima volta sul cemento indoor di Montpellier (quarti), poi sull’erba di Halle (secondo turno), quindi sul veloce allo US Open (secondo turno) e ancora sul cemento indoor di Vienna (secondo turno). La costante di tutti questi match? La vittoria di Sinner, che si è sempre imposto in maniera piuttosto netta, perdendo un solo set (al tie-break, ad Halle). Inutile rimarcare dunque che sarà Jannik a scendere in campo con i favori del pronostico, pur trattandosi del primo precedente in assoluto su terra battuta.

Sinner e Sonego scenderanno in campo nella giornata di sabato 27 aprile come secondo match dalle ore 11:00 sul Manolo Santana e non prima delle ore 12.30.