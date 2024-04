Cremona-Brescia oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Cremona-Brescia, sfida valida come 28^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Nel rush finale di campionato, la formazione di coach Cavina è chiamata a raccogliere gli ultimi punti per rendere il prima possibile ufficiale la salvezza, tamponando le ultime settimane che hanno restituito una Vanoli poco brillante, avendo vinto appena due delle ultime sette partite. Dall’altra parte c’è la capolista, che sta invece vivendo un grande momento di forma, visto che gli uomini allenati da coach Magro sono reduci da tre vittorie di fila. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 20 aprile sul parquet del PalaRadi. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Scafati-Varese, valida per la Serie A1 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming su Eurosport 2, disponibile anche su Sky, Sky Go e Now TV, oltre che su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.