Italia-Scozia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Sei Nazioni femminile 2024 rugby

Tutto pronto per Italia-Scozia, partita valevole per il quarto turno del Guinness Sei Nazioni 2024 di rugby femminile. Le azzurre, reduci dalla sconfitta contro la Francia, vogliono sfruttare il tifo del proprio pubblico per riscattarsi e conquistare il secondo successo nel torneo. Coach Raineri sceglie una formazione con qualche cambio rispetto alla precedente uscita per sfidare la compagine scozzese, quinta in classifica con un solo punto in meno della squadra tricolore. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.45 di sabato 20 aprile allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma, in Italia. Ecco, di seguito, tutte le informazioni per seguire in diretta la partita Italia-Scozia del Sei Nazioni 2024 di rugby femminile.

SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA

STREAMING E TV – La partita Italia-Scozia del Sei Nazioni 2024 di rugby femminile sarà trasmessa in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Arena e in diretta streaming su Sky Go, Now Tv e gratuitamente sul canale YouTube di Sky Sport con la telecronaca di Paolo Malpezzi e Andrea De Rossi. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati per non perdersi alcuna emozione.

LA FORMAZIONE DELL’ITALIA

15.⁠ ⁠Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova, 31 caps)

14.⁠ ⁠Aura MUZZO (Villorba Rugby, 43 caps)

13.⁠ ⁠Alyssa D’INCÀ (Villorba Rugby, 24 caps)

12.⁠ ⁠Beatrice RIGONI (Sale Sharks, 73 caps)

11.⁠ ⁠Francesca GRANZOTTO (Unione Rugby Capitolina, 10 caps)

10.⁠ ⁠Veronica MADIA (Grenoble Amazones, 49 caps)

9.⁠ ⁠Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova, 85 caps)

8.⁠ ⁠Elisa GIORDANO (Capitana, Valsugana Rugby Padova, 65 caps)

7.⁠ ⁠Francesca SGORBINI (ASM Romagnat, 22 caps)

6.⁠ ⁠Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais, 59 caps)

5.⁠ ⁠Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 46 caps)

4.⁠ ⁠Sara TOUNESI (Sale Sharks, 38 caps)

3.⁠ ⁠Sara SEYE (Ealing Trailfinders, 21 caps)

2.⁠ ⁠Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova, 24 caps)

1. Silvia TURANI (Harlequins, 32 caps)

A disposizione:

16.Laura GURIOLI (Villorba Rugby, 10 caps)

17.⁠ ⁠Gaia MARIS (ASM Romagnat, 28 caps)

18.⁠ ⁠Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 98 caps)

19.⁠ ⁠Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, 53 caps)

20.⁠ ⁠Isabella LOCATELLI (Rugby Colorno, 49 caps)

21.⁠ ⁠Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova, 18 caps)

22.⁠ ⁠Sara MANNINI (Rugby Colorno, esordiente)

23.⁠ ⁠Beatrice CAPOMAGGI (Villorba Rugby, 13 caps)