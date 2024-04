E’ caccia ai biglietti per Roma-Bayer Leverkusen, semifinale di andata dell’Europa League 2023/2024: ecco tutte le informazioni su dove acquistarli, come trovarli e sui prezzi dei tagliandi. Alla fine, il derby italiano è stato vinto nel doppio confronto dei quarti dai giallorossi, che per questo motivo avanzano in semifinale e sfideranno i fenomenali tedeschi di Xabi Alonso, giocando l’andata tra le mura amiche dello stadio Olimpico. La partita avrà inizio alle ore 21 di giovedì 2 maggio: si tratta del primo dei due atti contro una formazione fin qui devastante in questa stagione, capace di dominare la Bundesliga e osso durissimo soprattutto in casa, alla BayArena, dove si dovrà poi far visita alle Aspirine nel ritorno del 9 maggio. Per ovvi motivi, servirà dunque un risultato positivo in casa e i tifosi vogliono dare il loro contributo riempiendo lo stadio.

BIGLIETTI ROMA–BAYER LEVERKUSEN: PREZZI E COME ACQUISTARLI

Per il momento, la Roma non ha ancora reso note le informazioni per quanto riguarda i biglietti della partita contro il Bayer Leverkusen: ulteriori indicazioni sono attese nelle prossime ore e per questo motivo Sportface.it vi informerà con tutto ciò che serve sapere su prezzi, come e dove acquistarli.