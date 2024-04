Conegliano-Novara oggi in tv: canale, orario e diretta streaming gara-1 semifinale Playoff A1 Femminile 2023/2024 volley

Tutto pronto per Conegliano-Novara, gara-1 della semifinale dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley. La formazione di Daniele Santarelli, dopo aver superato ai quarti la sorprendente Roma, torna sul campo di casa per conquistare un altro successo e rimanere imbattute in stagione, così da iniziare nel migliore dei modi anche questa serie. Le pantere, infatti, non hanno alcuna intenzione di lasciare spazio alle avversarie.

D’altro canto, la formazione di Lorenzo Bernardi non parte di certo battuta e va a caccia del colpaccio nella difficilissima trasferta nella tana delle pantere. Le azzurre, che ai quarti di finale hanno battuto Chieri a gara-3, si trovano nuovamente di fronte la corazzata veneta e vogliono metterla in difficoltà. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di domenica 7 aprile al Palaverde di Villorba di Treviso. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta gara-1 Prosecco Doc Imoco Conegliano-Igor Gorgonzola Novara dei Playoff Serie A1 Tigotà 2023/2024 di volley femminile.

STREAMING E TV – Gara-1 Conegliano-Novara della semifinale dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati sulla piattaforma volleyballworld.tv, oltre che in diretta tv su Rai Sport + HD e in streaming gratuito (previa registrazione su Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.