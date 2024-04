Shelton-Tiafoe oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Atp Houston 2024

Ben Shelton affronterà Frances Tiafoe nella finale dell’ATP 250 di Houston 2024, torneo di scena sui campi in terra battuta della città texana. Finale tutta made in USA tra la prima e la terza testa di serie del tabellone. Shelton non ha impressionato nella semifinale vinta contro Etcheverry, riuscendo però nella rimonta vincente. Discorso diverso per Tiafoe, protagonista di una grande vittoria ai danni di Luciano Darderi: in particolar modo il secondo set è stato giocao ad altissimo livello da parte di entrambi. Tiafoe proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno contro Etcheverry, mentre Shelton andrà a caccia del primo successo su terra rossa.

