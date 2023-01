Cocciaretto-Rybakina in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023

Elisabetta Cocciaretto se la vedrà contro Elena Rybakina nel primo turno degli Australian Open 2023 (cemento outdoor). Neanche il tempo di smaltire la prima finale ottenuta sul circuito maggiore e l’ingresso tra le prime cinquanta giocatrici del mondo che è già il momento di concentrarsi su un nuovo importante obiettivo per la marchigiana. Quest’ultima si trova nella parte alta del tabellone a Melbourne e, dunque, non può beneficiare di molto tempo per ricaricare le pile dopo una settimana dispendiosa come quella vissuta ad Hobart.

Con la kazaka, campionessa in carica di Wimbledon, partirà sfavorita. Tra le due un solo precedente. Si sono incontrate nel 2017 agli ottavi di finale degli US Open Juniores. Ad imporsi fu la moscovita, che lasciò solamente quattro game a Cocciaretto. L’impegno è molto arduo ma non impossibile per l’azzurra, che possiede le armi per insidiare la propria avversaria. In caso di vittoria al secondo turno ci sarebbe una tra la slovena Kaja Juvan oppure la qualificata francese Selena Janicijevic.

Cocciaretto e Rybakina scenderanno in campo nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 gennaio. Le due giocatrici sono pianificate come quarto ed ultimo match di giornata sul Court 13 con inizio fissato non prima delle ore 06:00 italiane (le 18:00 locali). La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che monitora la manifestazione attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante il sito di Eurosport (tramite abbonamento Premium) e le piattaforme di riferimento Discovery+, Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Cocciaretto e Rybakina. Il nostro sito monitorerà tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.