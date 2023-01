Fiorentina, Milenkovic: “Abbiamo tenuto palla, ma il rosso ha condizionato la gara”

“Siamo arrabbiati, avevamo preparato la partita in un certo modo, come si è visto nei primi 25’. Abbiamo tenuto tanto palla, ma il rosso ha condizionato la gara. Nel secondo tempo abbiamo tenuto la partita viva, il secondo gol ha chiuso tutto”. Lo ha detto a Dazn Nikola Milenkovic dopo la sconfitta della Fiorentina per 2-0 contro la Roma all’Olimpico. “Spesso non abbiamo ottenuto quel che volevamo, ma dobbiamo guardare avanti e provare a vincere le prossime partite”, ha concluso il difensore.