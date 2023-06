Cocciaretto-Pera in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Elisabetta Cocciaretto affronterà la statunitense Bernarda Pera, in occasione del terzo turno del Roland Garros 2023. L’azzurra ha superato Petra Kvitova e Simona Waltert al termine dei primi due appuntamenti sulla terra battuta parigina, affermandosi tra le migliori giocatrici italiane nel circuito maggiore. Se non limitata da problemi fisici, la giocatrice nativa di Ancora risulta possedere un tennis brillante, offensivo, ricco di accelerazioni e soluzioni; in particolare, il rovescio di Cocciaretto è rilevante per forza d’impatto e tempismo specifico anche in condizioni di equilibrio non ottimali. La tennista italiana ha dimostrato anche di saper mantenere bene un ritmo elevato da fondocampo, difendendosi con accortezza se necessario.

Dal canto suo, Pera, più matura tennisticamente rispetto all’opponente, ha raggiunto picchi di rendimento alti nel corso della stagione scorsa e può vantare un tennis mancino di tutto rispetto. L’atleta a stelle e strisce ha sconfitto Anett Kontaveit e Donna Vekic sin qui, due avversarie assolutamente di valore. Incontro tutto sommato equilibrato e grande chance per Cocciaretto: l’obiettivo è migliorare il suo bottino in quel di Parigi, rinnovando il suo miglior risultato in competizioni Slam.

Il match tra Cocciaretto e Pera andrà in scena durante la giornata di oggi, sabato 3 giugno, come terzo match sul Campo 7 a partire dalle ore 11.00 (dopo Jarry-Giron). L’evento di riferimento sarà visibile su Eurosport (canali 210 e 211 di Sky), emittente che detiene i diritti del torneo francese; live streaming peraltro fruibile attraverso le piattaforme Discovery+, Sky Go e Dazn. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti su Cocciaretto-Pera, atteso incontro valevole per il terzo turno del Roland Garros.

