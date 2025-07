Per l’arrampicata sportiva si terrà una due giorni della 2ª Coppa Italia Giovanile Lead Under 15-17: ecco il programma completo.

Al via oggi, Sabato 12 Luglio, al Cimbing Center Courmayeur (AO), la seconda e ultima tappa del circuito di Coppa Italia Giovanile Lead 2025 dedicata alle categorie Under 15 e 17.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Domani, Domenica 13 Luglio, si terrà un raduno per gli atleti under 15 e 17 che il giorno precedente si saranno qualificati alle finali della competizione.

PROGRAMMA

Sabato, 12 luglio 2025

07:30 Apertura Riscaldamento Categoria U17

08:30 Technical Meeting Categoria U17

09:00 11:15 Qualifiche Categoria U17 M e F in contemporanea

11:15 Apertura Riscaldamento Categoria U15

12:30 Technical Meeting Categoria U15

12:45 15:15 Qualifiche Categoria U15 M e F in contemporanea

16:15 16:45 Apertura/Chiusura Isolamento Finali Categoria U17 e U15

17:45 17:55 Presentazione + ricognizione Categoria U17

18:00 18:45 Finali Categoria U17 M e F in contemporanea

18:45 18:55 Presentazione + ricognizione Categoria U15

19:00 19:45 Finali Categoria U15 M e F in contemporanea

A seguire Premiazioni

Domenica, 13 luglio 2025

Giornata di raduno finalisti

09:00 12:30 Raduno Categoria U15 (per gli 8 finalisti M e F)

14:00 17:30 Raduno Categoria U17 (per gli 8 finalisti M e F)