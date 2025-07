Saranno 219 gli studenti-atleti pronti a rappresentare l’Italia Sportiva Universitaria in Germania dal 16 al 27 luglio per le Universiadi di Rhine-Ruhr.

Ben 219 studenti-atleti pronti a rappresentare l’Italia Sportiva Universitaria in Germania dal 16 al 27 luglio, nei FISU World University Games Rhine-Ruhr 2025. Una delle delegazioni più numerose di sempre per FederCUSI. Tra i protagonisti, ovviamente, anche le rappresentative della Federazione Ginnastica d’Italia di Artistica maschile e femminile e Ritmica.

Su indicazione dei Direttori Tecnici Nazionali dei grandi attrezzi, Giuseppe Cocciaro per la GAM ed Enrico Casella per la GAF, prenderanno parte all’evento Lorenzo Bonicelli, Niccolò Vannucchi, Riccardo Villa, Carolina James, Veronica Mandriota e Marta Uggeri, accompagnati dai tecnici Giacomo Zuffa, Roberto Germani e Stefano Roversi. Il DTN ad interim dei piccoli attrezzi, il presidente Andrea Facci, ha convocato Giulia Dellafelice e Sofia Maffeis, con l’allenatrice Irina Roudaia.

Proprio in queste ore la Federazione Italiana dello Sport Universitario, in collaborazione tecnica con 11 Federazioni Sportive Nazionali (FIDAL, FIC, FGI, FIJLKAM, FIN, FIP, FIPAV, FIS, FITA, FITP e FITARCO), ha ufficializzato la composizione della Delegazione Italiana Universitaria che parteciperà ai FISU World University Games Rhine-Ruhr 2025. Con una delle squadre più numerose e qualificate di sempre, l’Italia si presenta con 111 donne e 108 uomini, provenienti da 57 diverse università italiane e non solo, pronti a gareggiare in 15 discipline sportive presenti nel programma. I ragazzi e le ragazze saranno accompagnati da 74 membri dello staff ufficiale formato da official, medici e tecnici e si sfideranno nelle sedi di gara nelle città tedesche della Renania di Bochum, Duisburg, Essen, Mülheim an der Ruhr, Hagen e nella capitale Berlino.

Dopo gli straordinari risultati ottenuti alle Universiadi di Chengdu 2023 (56 medaglie e 4ª posizione nel medagliere mondiale, 1ª in Europa) e le Universiadi Invernali di Torino 2025 (15 medaglie e 8ª posizione globale), l’Italia Universitaria punta a confermarsi tra le nazioni protagoniste dello Sport Universitario Internazionale anche a Rhine-Ruhr. Il lavoro sinergico condotto con le 11 Federazioni Sportive Nazionali coinvolte ha portato ad assemblare una delle delegazioni più numerose e competitive di sempre, che permette allo Sport Universitario Italiano di sognare.

A pochi giorni dalla cerimonia di apertura, prevista per il 16 luglio, il Presidente di FederCUSI, Antonio Dima, esprime il proprio pensiero: “Unitamente all’orgoglio di rappresentare l’Italia nel mondo, anche la grande responsabilità di essere protagonisti, non di medaglie, che sono certo arriveranno, ma di contenuti etici, civici e sportivi che faranno dei nostri giovani sicuramente i campioni di oggi e, si auspica, i leader di domani.”