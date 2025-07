Niente da fare per il serbo nell’ennesima semifinale giocata sul prato di Wimbledon, sarà Sinner a disputare la finale.

Un cammino quasi perfetto per Jannik Sinner, che arriva in finale a Wimbledon per affrontare ancora una volta Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, infatti, ha avuto la meglio nell’altra semifinale contro Taylor Fritz. Il numero uno al mondo ha rischiato grosso contro Dimitrov, ma l’infortunio del bulgaro ha riportato l’italiano con i piedi per terra. I match contro Shelton e Djokovic, nonostante la preoccupazione per il dolore al gomito, l’hanno dimostrato.

Non c’è stata partita nei primi due set della semifinale, con un Sinner che ha sbagliato pochissimo, che ha servito benissimo ed è rimasto sempre concentrato nelle risposte. La differenza tra i due è stata più netta del previsto, probabilmente accentuata dai problemi alla gamba di Djokovic. Contro un Sinner di questa portata, c’è solo un avversario capace di fermarlo: Carlos Alcaraz.

Sinner impressionante, niente da fare per Djokovic: decisa la finale di Wimbledon

Wimbledon continua a regalare grandi emozioni, nonostante una finale già scritta, o quasi. Proprio come a Roma per gli Internazionali d’Italia e a Parigi per il Roland Garros, in finale ci saranno i primi due al mondo. Sinner non ha ancora trovato la costanza dello scorso anno, ma i suoi colpi restano fuori dal comune. La semifinale contro uno dei migliori di sempre, anche se non in una forma smagliante, è stata l’ennesima riprova.

Dopo aver perso i primi due set per 6 game a 3, Novak ha cominciato alla grande il terzo set, vincendo i primi tre game. Arriva, dopo un’ora e venti muniti, anche la prima occasione di break della partita per il serbo. Sinner, tuttavia, si è rimesso subito in sesto e ha preso campo all’avversario, pareggiando il numero di game vinti.

L’altoatesino va in vantaggio di un break e viaggia spedito per quello che sarà un 6-4 e sopratutto il terzo set conquistato su tre giocati. Finisce qui il Wimbledon di Djokovic, dopo sei finale consecutive in questa competizione, prosegue con obiettivi molto chiari quella di Jannik Sinner. L’ultimo ostacolo è uno spagnolo che non ha alcuna intenzione di perdere.