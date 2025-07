Nella seconda giornata di match play ai Campionati Europei a squadre di golf i team Amateur e Girls hanno vinto le semifinali rispettivamente contro Inghilterra e Irlanda e competeranno per il titolo.

Italia protagonista nella seconda giornata di match play ai Campionati Europei a squadre. I team Amateur e Girls hanno vinto le semifinali rispettivamente contro Inghilterra e Irlanda e competeranno per il titolo, mentre la formazione Boys, superando l’Islanda, è tornata in Division 1. Per le Ladies finalina per la settima posizione.

European Girls’ Team Championship

Le azzurrine hanno battuto seccamente l’Irlanda (5,5-1,5) nel Campionato Girls e, sul percorso dello Slaley Hall Hotel, Spa & Golf Resort (par 74), a Hexham in Inghilterra, contenderanno l’oro alla Spagna, che ha messo fuori gioco la Germania (4,5-2,5). Le due compagini sconfitte si batteranno per il bronzo.

Il successo azzurro ha preso subito corpo con il 2-0 nei doppi per le nette vittorie di Guia Vittoria Acutis/Giorgia Scortichini (6&5 su Hannah Lee McNamara/Zoe McLean-Tattan) e di Gemma Simeoni/Noa Zocco (4&3 su Olivia Costello/Roisin Scanlon). Poi nelle gare individuali i punti di Giulietta Bertero (4&3 su Kate Dillon), Scortichini (2&1 su Costello) e Simeoni (2 up su Hannah Lee McNamara). Pari tra Zocco e Scanlon e Acutis superata da McLean-Tattan (4&2).

Gli altri risultati: Francia-Svezia 3-2; Inghilterra-Repubblica Ceca 5-0. Per il 5° posto: Francia-Inghilterra; per il 7°: Svezia-Repubblica Ceca.

Con le azzurre Stefano Soffietti, Vice Commissario Tecnico Squadra Nazionale femminile, l’allenatrice Camilla Mortigliengo e il capitano Stefano Sardi.

European Amateur Team Championship

Al Killarney Golf & Fishing Club (par 72), di Mahony’s Point in Irlanda, nel Campionato Amateur, l’Italia ha sconfitto con un pesante 5,5-1,5 l’Inghilterra e nella giornata finale contenderà il titolo alla Danimarca, che ha avuto ragione dell’Irlanda. Per il terzo posto incontro tra le due perdenti.

Nel match con l’Inghilterra i foursome sono terminati in parità con Filippo Ponzano/Michele Ferrero che hanno avuto la meglio su Daniel Hayes/Eliot Baker (5&4) e con Giovanni Binaghi/Biagio Andrea Gagliardi superati da Tyler Weaver/Harley Smith (5&3). Gli azzurri poi hanno dominato nei singoli con un parziale di 4,5-0,5 e successi di Binaghi (4&3 su Smith), Gagliardi (5&3 su Hayes), Riccardo Fantinelli (1 up su Weaver) e Ponzano (4&2 su Luke Poulter). Pari tra Ferrero e Charlie Forster.

Gli altri risultati: Finlandia-Francia 3-2; Svezia-Germania 3-2. Per il 5° posto: Finlandia-Svezia; per il 7°: Francia-Germania.

Assistono il team italiano Alberto Binaghi, Commissario Tecnico Squadra Nazionale maschile, Alain Vergari, vice Commissario Tecnico, il capitano Sebastiano Moro e il fisioterapista Damiano Guidi.

European Boys’ Team Championship, Division 2

Nel Campionato Boys Division 2 l’Italia ha raggiunto l’obiettivo primario di tornare in Division 1, facendolo con una giornata d’anticipo grazie al successo in semifinale sull’Islanda per 5-2. Infatti accedendo alla finale è divenuta una delle due squadre promosse. L’altra sarà la Spagna con la quale competerà per la vittoria.

Sul percorso dello Zala Springs Golf Resort (par 72), a Kehidakustány in Ungheria, contro l’Islanda i doppi sono terminati in parità con il largo successo di Giampaolo Gagliardi/Simone Cavaliere (7&6 su Markus Marelsson/Gunnar Þór Heimisson) e la replica avversaria di Arnar Daði Svavarsson/Guðjón Frans Halldórsson (2&1 su Carlo Melgrati/Carlo Roman).

Nei singoli netta la superiorità degli italiani con punteggio fissato da Gagliardi (6&4 su Svavarsson), Roman (1 up su Heimisson), Cavaliere (6&4 su Hjalti Kristján Hjaltason) e da Giovanni Bernardi (3&2 su Halldórsson). Secondo punto islandese con Marelsson (3&2 su Bruno Frontero). Per il terzo posto di fronte Polonia e Islanda.

Gli azzurri hanno il supporto di Giorgio Grillo, Allenatore Responsabile Squadra Under 18, dell’allenatore Alessandro Bandini e del capitano Giovanni Bartoli.

European Ladies’ Team Championship

Le Ladies azzurre hanno ceduto contro l’Irlanda (3,5-1,5) e ora nell’ultimo turno incontreranno per il settimo posto il Galles, battuto dall’Inghilterra (4-1). Per il titolo saranno di fronte la Spagna (4,5-2,5 sulla Germania) e la Francia (4-3 sulla Svezia), per la terza piazza Germania e Svezia e per la quinta Inghilterra e Irlanda.

Le irlandesi hanno conquistato il punto del doppio con Anna Dawson/Robekah Gardner dopo un tiratissimo match con Carolina Melgrati/Paris Appendino deciso alla 21ª buca, la terza supplementare. Poi hanno ottenuto gli altri due con Beth Coulter (3&2 su Caterina Don) e con Marina Yoice Moreno (2&1 su Natalia Aparicio). Matilde Partele ha superato Emma Fleming alla 19ª e parità tra Francesca Fiorellini e Aine Donegan.

Con la formazione azzurra Enrico Trentin, Commissario Tecnico Squadra Nazionale femminile, Alex Senoner, Allenatore Responsabile Squadra Under 18, e Anna Roscio, capitana e Team Manager Squadre Nazionali maschili e femminili.