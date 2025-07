La sconfitta di giugno subita contro la Norvegia porta gli Azzurri dopo quasi cinque anni fuori dalla top ten del Ranking Fifa.

Dopo le prime due gare del girone di qualificazione al Mondiale disputate a giugno (sconfitta 3-0 in Norvegia e successo per 2-0 con la Moldova), l’Italia perde due posizioni e scivola all’11° posto del Ranking FIFA. Gli Azzurri escono quindi dopo quasi cinque anni dalla top ten (ottobre 2020), superati dalla Croazia (10ª) e con la Germania (9ª) che guadagna a sua volta una posizione. In testa alla classifica restano i campioni in carica dell’Argentina, seguiti da Spagna e Francia.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Guadagna una posizione il Portogallo (6°), che scavalca i Paesi Bassi e si porta in scia di Inghilterra e Brasile.

Le parole del presidente Gravina

“Dobbiamo rimboccarci le maniche – ha dichiarato il presidente Gabriele Gravina rispondendo alla domanda di un giornalista a margine del Consiglio Federale – abbiamo un obiettivo importantissimo e tutte le energie sono concentrate per centrare questo obiettivo. Tutti insieme dobbiamo remare nella stessa direzione, vincere le prossime partite e andare al Mondiale senza se e senza ma”.

Alle spalle dell’Italia c’è il Marocco (12°), mentre il Messico (13°, +4) scavalca gli Stati Uniti (15/i) grazie alla vittoria nella Concacaf Gold Cup a spese proprio degli USA. La Costa Rica, giunta ai quarti di finale della Gold Cup, è la squadra in maggiore ascesa (+14, 40ª). Il prossimo Ranking FIFA sarà pubblicato il 18 settembre.